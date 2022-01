Osimhen teso e nervoso con Politano. Il chiarimento con Spalletti

Victor Osimhen voleva segnare a tutti i costi con la Salernitana, la mancanza del gol lo ha fatto innervosire anche con Matteo Politano. L’attaccante ex Inter in una occasione ha preferito l’azione personale piuttosto che il passaggio ad Osimhen, smanioso in area di rigore di ricevere un pallone da calciare verso la porta. Ma rivedendo le immagini si può capire che forse la giocata giusta era proprio quella di Politano che ha calciatore a rientrare, verso la porta di Belec. Ma Osimhen si è innervosito più di una volta, avrebbe voluto che tutti i passaggi arrivassero a lui. Così, secondo quanto riferisce Corriere dello Sport, Spalletti a fine gara ha voluto parlare con Osimhen per provare a chiarire la situazione.

Spalletti a colloquio con Osimhen

Ecco quanto scrive Corriere dello Sport: “Osi, entrato dalla panchina, è parso piuttosto teso soprattutto nei confronti di Politano per un passaggio mancato in area, e così il signor Luciano s’è fermato a parlare con lui: «Era nervosetto perché non ha fatto gol… Ma sono quelle bischerate di fine partita!». E giù una bella risata. Victor si è lamentato per un passaggio che Politano non gli ha servito in area verso la fine della partita, preferendo l’azione

personale: «Era dispiaciuto perché voleva segnare», spiega Spalletti. «Lui è un calciatore nervoso, proprio dal punto di vista della muscolatura: accelera e dà zampate. Poi si sono chiariti e si sono dati la mano».

Ora Osimhen avrà due settimane per lavorare e per riprendere al meglio la condizione fisica dopo l’operazione. Quindici giorni di allenamenti sono importantissimi per un calciatore che è stato fermo prima per l’infortunio allo zigomo, poi per il Covid 19. Ha una smania incredibile di giocare, ma il mese di febbraio sarà durissimo per il Napoli. Basti pensare che ci saranno anche i due match con il Barcellona in Europa League.