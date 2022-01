Sosta in Serie A: Ecco perchè non si gioca

Sosta in serie A, il campionato riprenderà a febbraio saltando il weekend 29-30 gennaio. Ecco il motivo dello stop.

Penultima sosta della Serie A 2021/2022. Dopo il weekend dal 21 al 23 del mese, il campionato va in vacanza per due settimane. Si tratta della penultima sosta prevista per la stagione 2021/2022, con l’ultima che andrà invece in scena a fine marzo per consentire le qualificazioni ai Mondiali qatarioti.

I Mondiali 2022 si avvicinano a grandi passi e con essi il quadro delle qualificate: solamente una piccola parte delle Nazionali ha strappato il pass per la prossima competizione e nei prossimi mesi si decideranno le rimanenti. A cominciare dalle gare invernali.

SOSTA SERIE A: I MOTIVI



Il motivo della sosta in Serie A è per consentire alle Nazionali asiatiche ed americane di disputare le decisive sfide della propria fase a gironi, per chiudere la questione qualificate e provare ad approdare in Qatar.

La Nazionale azzurra scenderà in campo per i playoff Mondiali contro la Macedonia del Nord solamente a marzo. L’Italia non affronterà nemmeno amichevoli a gennaio, ma Roberto Mancini ha indetto uno stage per valutare possibili nuovi nomi in vista della sfida prevista tra due mesi. La prossima gara dell’Italia sarà dunque quella contro la Macedonia del Nord ed eventualmente contro Portogallo o Turchia in finale, per volare ai Mondiali.

Dopo la sosta la serie A riprenderà a febbraio saltando di fatto il weekend 29-30 gennaio.

ULTIMA SETTIMANA DI MERCATO

La sosta della serie A, segna anche l’ultima settimana di calciomercato. Il Napoli lavora per un terzino sinistro: gli azzurri hanno opzionato Mathias Olivera del Getafe per giugno, ma allo stesso tempo hanno presentato un’offerta in prestito con obbligo di riscatto a una cifra compresa tra i 10 e gli 11 milioni per portare il giocatore in Serie A già a gennaio e attendono risposta dagli spagnoli. Piace sempre Nandez, in uscita dal Cagliari.