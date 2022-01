CORRIERE: Il Napoli offerta per Nandez: la risposta del Cagliari

Nandez piace molto al Napoli di Spalletti. Gli azzurri provano l’assalto al centrocampista del Cagliari.

Naithan Nandez, è destinato a lasciare il Cagliari a fine stagione. Sull’uruguaiano ci sono Napoli e Torino. Il calciatore, secondo le ultime voci di calciomercato, sarebbe particolarmente gradito al tecnico del Napoli, Luciano Spalletti.

L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha riportato le ultime sulla trattativa: ” Il club di Aurelio De Laurentiis vorrebbe Nandez solo con la formula del prestito con diritto di riscatto. Pronta la replica del Cagliari. La società sarda, vuole assicurarsi l’addio a titolo definitivo ora oppure in estate inserendo l’obbligo di riscatto.

Il Napoli non ha accettato le condizioni del Cagliari. Aurelio De Laurentiis, d’altronde, è coerente e lo dimostra l’affare Tuanzebe, arrivato solo in prestito e per il quale solo a giugno, nel caso, si parlerà di possibile riscatto. Nandez, inoltre, negli ultimi giorni è stato accostato con una certa insistenza anche al Torino di Ivan Juric. Vedremo se il presidente del sodalizio granata, Urbano Cairo, riuscirà a portarlo nel capoluogo piemontese”.