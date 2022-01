Napoli in contatto con il Cagliari: vuole Nandez, ecco chi può essere ceduto

Il Napoli vuole Nahitan Nandez, Cristiano Giuntoli è in contatto con il Cagliari per provare a sbloccare l’operazione già a gennaio. Il giocatore uruguaiano è un vecchio pallino del direttore sportivo del Napoli, il centrocampista non ha mai nascosto di voler lasciare Cagliari per provare a fare il salto di qualità. Secondo quanto riferisce Corriere dello Sport, il Napoli fa sul serio per Nandez del Cagliari una “suggestione che ritorna e che il ds giuntoli non ha mai chiuso nel cassetto: il problema è legato alla modalità“. Inoltre Nandez piace moltissimo anche all’Inter che però ha allentato al presa nelle ultime settimane. L’interesse per l’uruguaiano da parte del Napoli è confermata anche da Gianluca Di Marzio di Sky, con Giuntoli in pressing pure su Tagliafico.

Nandez-Napoli: la formula

“Il Napoli lo ha chiesto in prestito con diritto di riscatto, ma il Cagliari è orientato a ricavare almeno una ventina di milioni dalla sua cessione e continua a ragionare sull’obbligo di riscatto. Sulle certezze, più che sulle ipotesi.

Al momento le cose stanno così, o giù di lì, ma la situazione è in evoluzione costante anche perché la saga dell’adios di Nahitan va avanti da un bel po” scrive Corriere dello Sport.

Secondo il quotidiano sportivo l’affare tra Napoli e Cagliari per Nandez si potrebbe fare anche a titolo definitivo già a gennaio. Per concludere l’accordo, però, il club di De Laurentiis dovrebbe cedere un giocatore a centrocampo. In questo caso sarebbe Diego Demme a lasciare Napoli, non per demeriti, ma perché in questo momento è ‘l’ultima opzione’ nelle gerarchie di Luciano Spalletti. Fabian Ruiz è inamovibile, così come Anguissa, poi c’è stata l’esplosione di Lobotka che da semi sconosciuto è arrivato a giocarsi il posto da titolare con il centrocampista africano. Insomma al momento Demme sembra quello sacrificabile sul mercato per avere la liquidità per Nandez.