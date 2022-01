SKY: “Napoli offerta ufficiale per Tagliafico. Giuntoli piomba su Nandez”

Offerta ufficiale del Napoli per Tagliafico. Giuntoli vuole anche Nandez del Cagliari che potrebbe lasciare la Sardegna già a gennaio.

Napoli, Tagliafico e Nandez da consegnare a Spalletti per continuare il sogno scudetto. Secondo quanto riporta Sky sport 24, il Napoli è tornato su Nahitan Nandez.

“L’ex Boca potrebbe dare l’addio al Cagliari, soprattutto se i sardi dovessero fare due colpi a centrocampo. Uno sarà quello di Daniele Baselli del Troino, pronto a riabbracciare Walter Mazzarri. Proprio il Torino punta forte su Nandez e continua a trattare con il Cagliari sulla base del prestito.

Nandez, sta pensando anche il Napoli. Il club di De Laurentiis già in estate aveva messo nel mirino il giocatore del Cagliari, ma alla fine non fu mai concretizzato. Al momento quello del Napoli è solamente un interesse, per quanto forte, ma presto potrebbe diventare una concorrente del Torino“.

SKY Sport 24 aggiunge: ” Oggi è andato in scena ad Amsterdam un incontro tra l’agente di Tagliafico e l’Ajax. Il giocatore vuole andar via ed è attratto dalle piste di mercato. Le parti si sono messe al tavolo per cercare la soluzione migliore: il Napoli è la squadra che fa più sul serio. Il club partenopeo ha presentato un’offerta ufficiale.

Se l’Ajax accetta il prestito con diritto da parte del Napoli, Tagliafico è pronto a volare in Italia in quanto ha già fatto sapere che sarebbe molto favorevole ad indossare la maglia azzurra. Per un argentino, come lui, giocare allo stadio Diego Armando Maradona sarebbe un vero sogno, inoltre giocare nel Napoli potrebbe spalancargli le porte dei Mondiali con l’Argentina”.