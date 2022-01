Ceccarini: “Napoli su Tagliafico, lo prenderebbe subito”

Il Napoli vuole Nicolas Tagliafico, ma non trova l’accordo con l’Ajax, il club olandese pronta a cederlo in prestito con obbligo di riscatto. Niccolò Ceccarini parla del calciomercato del Napoli e dell’interesse del club azzurro per l’esterno mancino di nazionalità argentina. Tagliafico è il nome che Giuntoli sta seguendo: “Il Napoli lo prenderebbe anche domattina se lo potesse prendere con il prestito secco. L’agente sta cercando di convincere l’Ajax con questa formula. Il Napoli non si vuole impegnare di più in un’altra formula. Piace anche Olivera del Getafe e magari il Napoli ne tratta altri che noi non conosciamo“. Per il ruolo di esterno mancino di difesa, bisogna tenere sempre presente Fabiano Parisi, una pista italiana che piace moltissimo alla società di Aurelio De Laurentiis.

Intanto si guarda anche al futuro e alla rivoluzione del Napoli di giugno. Ecco il pensiero di Ceccarini: “Alcuni giocatori in estate libereranno ingaggi e il Napoli ne prenderà altri con ingaggi più bassi. Peraltro Fabian Ruiz e Koulibaly anche potrebbero lasciare il Napoli in estate. Molto comunque dipenderà dal piazzamento finale“. Se il Napoli riuscirà a restare tra le prime quattro in Serie A allora potrà investire maggiormente sul mercato, anche perché la Champions League porta in dote almeno 50 milioni di euro. Oppure dovrà intervenire un fattore esterno, come potrebbe essere una cessione della società di De Laurentiis, si parla molto di Bezos e Amazon, ma non arrivano né conferme ma neppure smentite ufficiali.