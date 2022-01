Tagliafico, il Lione prova a beffare il Napoli. L’agente parla con l’Ajax: le ultimisssime

Tagliafico- Napoli, il Lione si inserisce nella corsa all’asteno dell’Ajax. Gli agenti incontrano il club olandese per definire la situazione.

Nicolas Tagliafico è in cima alla lista dei desideri del Napoli per la fascia sinistra. Già nel mirino la scorsa estate, gli azzurri sono tornati alla carica per il terzino argentino di proprietà dell’Ajax.

Secondo quanto riferisce Sky sport 24 gli agenti del calciatore spingono per il trasferimento alla corte di Spalletti:

“Martedì potrebbe essere una giornata importante visto che gli agenti di Tagliafico sono ad Amsterdam, pronti a incontrare la società per fare il punto della situazione. L’interesse del Napoli è forte e la società di De Laurentiis vorrebbe Tagliafico in prestito con diritto di riscatto. L’argentino, in scadenza a giugno 2023, ha già comunicato all’Ajax che non rinnoverà il contratto e gradirebbe la destinazione italiana”.

Dalla Francia riportano l’interesse del Lione per Tagliafico.

Secondo quanto rivelato dal portale Footmercato, il Lione si sarebbe inserito nella corsa all’esterno sudamericano.

Tagliafico rappresenterebbe un profilo internazionale e di esperienza per il Napoli. Classe 1992, cresciuto nel Banfield, il giocatore possiede il passaporto italiano visto che i nonni sono originari di Genova. Tagliafico è arrivato in Europa nel 2018, trasferendosi dall’Independiente all’Ajax. Con i lancieri ha giocato 153 partite (32 delle quali in Champions League), vincendo cinque trofei. Tagliafico è anche nel giro della nazionale argentina: con l’albiceleste ha vinto la Copa America 2021.