Bologna-Napoli, Spalletti: “Dobbiamo fare felici i nostri tifosi. Certe volte siamo troppo molli”

Luciano Spalletti parla al termine di Bologna-Napoli, gara vinta dai partenopei grazie ad una doppietta di Lozano.

Il Napoli sbanca 2-0 il Dall’Ara trascinato dalla doppietta di Hirving Lozano: il messicano stende il Bologna con un goal per tempo e proietta gli al terzo posto a -2 dal Milan e a -4 dall’Inter che però ha una partita in meno.

Il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, al termine della gara ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN:

“Nel finale abbiamo rischiato? Siamo una squadra che deve giocare a pallone, non siamo quelli che possono difendersi ad oltranza. Là andiamo in difficoltà. Quei palloni vanno puliti e controllati meglio, per costruire l’azione senza difendersi ad oltranza. La squadra ha le sue caratteristiche ed un suo perché. A volte diventiamo troppo molli e banali. Noi rappresentiamo una città dentro il campo di gioco, abbiamo il dovere di lottare”.

“Saremo felici quando renderemo felici coloro i quali ci vogliono bene, solo così diventiamo importanti altrimenti siamo persone qualunque. Abbiamo perso punti per strada. Si può non perdere anche mancando qualcuno. Le squadre davanti vanno forte. Bisogna per forza arrivare tra le prime 4. Abbiamo la qualità per poter arrivare tra le prime 4. Perdere ogni tanto il nostro gioco, la nostra qualità, poi ti mette in discussione nella gestione della partita”.

“Siamo stati in difficoltà nel loro forcing finale, pur avendo il campo per gestire meglio la pressione, fuori da una logica e fuori dagli equilibri. Dobbiamo fare qualcosa per il pubblico del Napoli, per l’affetto che ci dimostrano”, ha concluso l’allenatore del Napoli, Luciano Spalletti.