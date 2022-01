Napoli, una doppietta di Lozano stende il Bologna. Torna Osimhen: I video dei Gol

Un gol per tempo di Lozano permette ai partenopei di espugnare il Dall’Ara e accorciare le distanze dalla vetta. Qualche minuto nelle gambe per Osimhen, vicino anche al gol nel finale. Reazione rossoblu tardiva e poco incisiva, pali di Svanberg e Fabian Ruiz.

Dopo un primo tempo con oltre il 70% di possesso palla, il Napoli allunga ad inizio ripresa e regge l’urto del Bologna nel finale, riaprendo i discorsi in testa alla classifica visto il contemporaneo pareggio del Milan con lo Spezia.

A sbloccare il match è un mancino chirurgico di Lozano al 20′, con Fabian Ruiz che sul finire del primo tempo va vicino al 2-0, colpendo un palo al 43′. Nella ripresa il Napoli continua a spingere, trovando il raddoppio ancora con Lozano, bravo a scartare Skorupski e depositare in rete al 48′.

Nel finale di match altra nota positiva per i partenopei, con il ritorno in campo di Victor Osimhen, 57 giorni dopo il brutto infortunio di San Siro.

In virtù di questo risultato il Napoli sale dunque a quota 46, a -4 dall’Inter, seppur con una partita in più, e a +4 sull’Atalanta quarta.

LA PARTITA IN 6 MOMENTI CHIAVE

11′ SKORUPSKI, MIRACOLO! Imbucata a centro area per Lozano che a tu per tu con Skorupski riesce a calciare al volo verso lo specchio, trovando un riflesso super del polacco che gli si oppone in uscita.

20′ RETEEEE! LOZANOOOOOO! 0-1! Imbucata di Lobotka per Elmas, cross teso dalla sinistra del macedone, velo di Mertens e mancino a rimorchio chirurgico del messicano che la piazza rasoterra sul primo palo, beffando Skorupski.

43′ RUIZ, PALO PIENO! Scarico sulla trequarti per lo spagnolo che si coordina e calcia in porta col mancino, centrando il palo esterno. Grande occasione per il Napoli.