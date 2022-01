Osimhen in maschera e baffetti: Black Panther è pronto – FOTO

Victor Osimhen è pronto a rientrare in campo, il nigeriano sarà convocato con per Bologna-Napoli, anche se non giocherà titolare. Il tecnico Luciano Spalletti finalmente recupera il suo bomber, quello che non ha potuto schierare da Inter-Napoli del 21 novembre 2021. L’operazione allo zigomo e il Covid 19 hanno frenato Osimhen che ha dovuto rinunciare pure alla Coppa d’Africa. Dopo l’ultimo controllo Osimhen è ritornato di nuovo a disposizione del tecnico ed anche il professor Tartaro ha dato l’ok per il rientro in campo. Dovrà portare una maschera protettiva, quella che il nigeriano sfoggia su una foto che ha pubblicato sui social network.

Osimhen: voglia di Napoli

Osimhen, molto attivo su twitter, tanto da prendersi anche qualche tirata d’orecchi, ha pubblicato una nuova foto proprio oggi. Il giocatore appare con la maschera protettiva, che dovrà portare fino a marzo e con i baffetti. Qualcuno nei commenti del suo post lo ha paragonato a Black Panter, il celebre supereroe Marvel. I tifosi del Napoli sperano che come T’Challa possa tornare a dimostrare quella forza dirompente che mette in apprensione le difese avversarie. Il ritorno di Osimhen fa sorridere pure Spalletti che in conferenza stampa ha detto di essere “fiducioso per il futuro“.

Il tecnico oltre ad Osimhen ha recuperato pure Zielinski, Mario Rui, Fabian Ruiz e Lozano. Inoltre aspetta di riabbracciare Koulibaly, Anguissa e Ounas che sono fuori per la Coppa d’Africa.

La lista dei convocati di Spalletti ha certificato il ritorno di Osimhen, che da Iron Man ora è pronto a trasformarsi in Black Panther al servizio del Napoli.