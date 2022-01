Bologna-Napoli: Spalletti fissa l’obiettivo Champions: “Zielinski può esserci. Vedo un futuro migliore”

Luciano Spalletti parla in conferenza stampa per Bologna-Napoli, il tecnico del Napoli parlerà alla vigilia del match contro la squadra di Sinisa Mihajlovic. Una partita importantissima per il Napoli che deve rispondere alla Juventus, che pur non giocando bene, continua a macinare vittorie. La squadra di Allegri ha battuto l’Udinese, rimaneggiata a causa del Covid 19. Inoltre Spalletti può sfruttare il match Atalanta-Inter che sicuramente toglierà i punti ad una delle prime quattro squadre della Serie A.

Spalletti: le dichiarazioni in conferenza stampa

Spalletti parla degli assenti e vede un futuro più roseo: “Per vincere le partite è importante avere giocatori a disposizione ed in buona condizione fisica. Quindi prevede un futuro migliore da questo punto di vista, rispetto all’ultimo mese“. L’allenatore non vuole guardare alle altre squadre che ambiscono alla Champions League: “Abbiamo tutte le carte in regola er raggiungere questo traguardo“.

Spalletti per Bologna-Napoli deve fare i conti ancora con tanti assenti, cinque in tutto: Koulibaly, Anguissa e Ounas impegnati in Coppa d’Africa e Insigne e Ospina che sono infortunati. Il mancato impiego del portier colombiano darà spazio a Meret che cerca il riscatto e magari anche il sorpasso sul collega e amico. Spalletti parlerà in conferenza stampa per Bologna-Napoli e si cercherà di capire anche qualcosa in più sulla formazione del Napoli. Scontato il rientro di Juan Jesus al posto di Tuanzebe, bersagliato dalle critiche. Mentre ci sono dubbi in attacco. Possibile l’impiego di Lozano dal primo minuto, ma molto dipenderà dalle condizioni fisiche di Piotr Zielinski rientrato dopo il Covid 19.

Proprio di Piotr Zielinski ha parlato Spalletti che ha detto: “Il giocatore domani termina il periodo di quarantena, eseguirà i controlli e se andrà tutto bene potrà aggregarsi alla squadra. Si è allenato da casa durante l’isolamento“. Ma l’allenatore non vuole parlare solo di singoli e aggiunge: “Noi siamo qualcuno se rendiamo felice qualcuno. Siamo un gruppo e possiamo fare felice una città intera“.