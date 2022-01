Cassano: “Coppa Italia, Fiorentina avanti per demeriti del Napoli”

Antonio Cassano para della sconfitta del Napoli in Coppa Italia, gli azzurri sono usciti dalla competizione perdendo 5-2. L’ex giocatore parla a Bobo Tv e dice: “Il Napoli visto contro la Fiorentina non mi è piaciuto. La squadra di Spalletti ha fatto veramente grande fatica, è riuscito a recuperare la partita solo al novantesimo nonostante avesse un uomo in più“.

Cassano critica il Napoli visto contro la Fiorentina e dice: “La prestazione degli azzurri è stata opaca. Sicuramente i viola hanno fatto una buona prestazione, però credo che abbia passato il turno anche per demerito del Napoli. Secondo me ci sono grandi demeriti del Napoli perché non mi è piaciuto per niente. Però ci sta sbagliare una partita ogni tanto anche se prendere 5 gol in casa è pesante”.

Gli azzurri hanno perso la possibilità di andare avanti in una competizione importante, che avrebbe potuto portare un trofeo in casa Napoli. La sconfitta è stata veramente pesante per gli azzurri che hanno anche dovuto faticare 120 minuti. Spalletti sicuramente aveva tante assenze, ma di certo la prestazione degli azzurri non è stata all’altezza della situazione. Quello che non è piaciuto è soprattutto l’approccio alla gara. Il Napoli è sembrato assente ad inizio match.