Napoli: report allenamento a Castel Volturno, differenziato per Insigne

ll Napoli si è allenato al Konami Center di Castel Volturno alla vigilia della sfida con il Bologna, differenziato per Insigne Ospina. I due giocatori non faranno parte della sfida tra Napoli e Bologna che si giocherà lunedì 17 gennaio allo stadio Dall’Ara di Bologna alle ore 18.30. Il tecnico del Napoli Luciano Spalletti dovrà rinunciare anche a Kouliblay, Anguissa e Ounas, impegnati in Coppa d’Africa. L’allenatore in conferenza stampa ha dato anche qualche novità su Zielinski, che potrebbe giocare col Bologna.

Napoli: allenamento al Konami Center

“Seduta mattutina per il Napoli all’SSC Napoli Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Bologna in programma domani alle ore 18.30 per la 22esima giornata di Serie A.

Lavoro sul campo 1 per la squadra. Dopo una prima fase di torello il gruppo ha svolto esercitazione su palle inattive, lavoro tattico e partita a campo ridotto. Insigne ha svolto terapie e lavoro personalizzato in campo. Ospina ha fatto terapie e personalizzato in palestra” scrive il Napoli attraverso il sito ufficiale.

Spalletti ha dubbi di formazione, soprattutto in attacco. Zielinski potrebbe andare solo in panchina, quindi è possibile che Elmas venga impiegato dietro la punta, Mertens, con Lozano titolare a sinistra al posto di Insigne Politano a completare il pacchetto offensivo. In porta ci sarà Meret al posto di Ospina, mentre in difesa rientrano Juan Jesus e con ogni probabilità anche Mario Rui, al posto di Ghoulam e Tuanzebe.