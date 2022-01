Napoli: col Bologna Fabian Ruiz titolare, Zielinski in forte dubbio

Fabian Ruiz titolare in Bologna-Napoli, le ultime notizie sulle probabili formazioni danno ancora Piotr Zielinski in dubbio. Al momento il polacco non è ancora sicuro di poter giocare dal primo minuto. Si è negativizzato dal Covid 19, assenza di una settimana che però deve essere valutata. Il tecnico del Napoli potrà comunque portarlo almeno in panchina, sicuramente una buona notizia vista le carenze in organico dell’ultimo periodo. Basti pensare che le assenze di cinque calciatori importanti come: Insigne, Ospina, Anguissa, Koulibaly e Ounas vengono viste come un dato positivo.

Napoli, la probabile formazione col Bologna

Ed allora si partirà da Meret che con il Bologna torna titolare, a causa dell’infortunio di Ospina, per il colombiano contrattura muscolare. In difesa come sempre ci sarà Di Lorenzo a destra, Rrahmani e Juan Jesus saranno la coppia di centrali, mentre c’è un ballottaggio Ghoulam-Mario Rui. L’algerino giocherebbe la quarta di fila se dovesse scendere in campo, mentre il portoghese è stato a lungo fuori causa per il Covid 19. Torna in panchina Tuanzebe che ha ricevuto molte critiche alla sua prima da titolare contro la Fiorentina.

A centrocampo riecco Fabian Ruiz, a riposare dovrebbe essere Demme, al suo fianco Lobotka. In attacco altri dubbi, con Lozano che non è apparso al meglio della forma. Il messicano ha una chance di giocare da titolare se Zielinski andrà in panchina, con Elmas dietro le punta, Mertens in attacco e Politano confermato esterno di destra.

Al momento i dubbi su Zielinski sono tanti perché da quando è tornato non ha ancora eseguito un allenamento per intero con i compagni di squadra. Intanto, in panchina, a Bologna, ritorna pure Osimhen che potrebbe entrare a gara in corso.