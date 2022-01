TUTTOSPORT – Tagliafico al Napoli: ok di Spalletti, chiesta una contropartita tecnica

Nicola Tagliafico piace al Napoli, anche Spalletti ha dato il via libera per l’acquisto ma c’è differenza tra domanda ed offerta sul prezzo del cartellino. Il Napoli ha un vantaggio nella trattativa con l’Ajax, la volontà del giocatore di cambiare squadra. Tagliafico sta meditando da tempo un addio e con il contratto in scadenza nel 2023 pensa di anticipare la partenza. La notizia di Tagliafico al Napoli è stata lanciata da Sky, ma il club azzurro stava ragionando su un prestito che per ora non convince il club olandese.

Calciomercato: Tagliafico, le ultime notizie

Tuttosport non chiude la porta alla possibilità che Tagliafico possa trasferirsi al Napoli. Ecco quanto scrive il quotidiano sportivo sulla trattativa con l’Ajax: “Se dovesse spuntare un’occasione di mercato all’ultimo momento, magari un prestito oppure una cessione che permetta un inserimento ex novo, il Napoli tiene il radar acceso per non farsi trovare impreparato. Ciclicamente tornano di moda i nomi che la squadra mercato individua e Nicolas Tagliafico è uno di quelli. E’ l’esterno sinistro dell’Argentina (anche se di recente il ct Scaloni gli ha preferito Acuna ) che gioca con l’Ajax in Olanda e che Spalletti ha indicato come arrivo di gradimento quello di Tagliafico al Napoli, qualora ci fossero le possibilità. Il problema riguarda la contropartita richiesta dal club di appartenenza per il cartellino di un calciatore che andrà a scadenza a giugno del 2023: c’è una differenza di circa 10 milioni tra richiesta (18 milioni) e l’eventuale contropartita che il Napoli andrebbe a pagare per l’acquisto di Tagliafico“.

Per quanto riguarda il ruolo di terzino il Napoli tiene i riflettori accesi su Olivera del Getafe, ma soprattutto su Parisi dell’Empoli, calciatore che piace moltissimo a Giuntoli.