Parisi, il Napoli in pressing: ecco il prezzo e la volontà del giocatore

Il Napoli sul calciomercato segue Fabiano Parisi esterno sinistro di difesa dell’Empoli. Giuntoli lo segue oramai da tempo e l’interesse è sempre più forte, grazie alle buone prestazioni del giocatore. Molte voci di mercato parlato di un Napoli che vorrebbe chiudere per Parisi già durante il mese di gennaio. Una pista che si era affievolita, ma da qualche giorno è ritornata di nuovo molto calda. Cristiano Giuntoli continua a seguire il giocatore e non è detto che non possa affondare il colpo.

Calciomercato: Napoli su Parisi

Ecco quanto scrive Gazzetta dello Sport sull’interesse per Parisi dell’Empoli: “La sua valutazione si estesa fino ai 10 milioni di euro. Il Napoli, soprattutto, e poi la Lazio sono le due società che stanno tessendo la tela con più interesse. Occhio quindi a Parisi perché potrebbe diventare un giocatore decisamente interessante in vista dell’estate. Meglio portarsi avanti quindi. La società di Aurelio De Laurentiis quindi spazza via i dubbi e cercherà di anticipare la concorrenza. Parisi è un professionista prima di tutto, però magari giocare per il Napoli potrebbe avere un significato speciale per chi è originario di quella terra: Napoli in pole, poi la Lazio“.

Al momento il Napoli si può permettere di fare la sua valutazione per Parisi, perché col rientro di Ghoulam ha una vera opzione sulla sinistra. A fine stagione, però, il contratto dell’algerino scadrà e De Laurentiis vuole un taglio degli ingaggi che non prevede più le cifre percepite da Ghoulam (3 milioni di euro netti a stagione ndr).