De Laurentiis può ‘festeggiare’: risparmierà 40 milioni, ma c’è un dubbio

I conti del Napoli sono in rosso ed Aurelio De Laurentiis vuole tagliare gli ingaggi: lo farà cedendo alcuni svincolati. Il patron del Napoli non ammette deroghe da questo punto di vista, bisogna tagliare il tetto degli stipendi di almeno il 30% rispetto a quello attuale. Ed allora non si guarderà in faccia a nessuno, com’è accaduto anche con Lorenzo Insigne. Il capitano del Napoli voleva restare, ha cercato di trattare il suo rinnovo ma i 3,5 milioni di euro proposti da De Laurentiis erano troppi pochi. Significava decurtarsi l’attuale ingaggio di 5 milioni di euro. Ed allora Insigne ha accettato il Toronto che gli ha proposto 11,5 milioni di euro, una bella differenza.

De Laurentiis: con gli svincolati taglia gli ingaggi

Secondo Gazzetta dello Sport il Napoli per mettere a posto i conti può puntare alla cessione di cinque svincolati i rosa. “Se tutti e cinque gli azzurri in scadenza andranno via, il monte stipendi calerà di quasi 30 milioni. Se a questo uniamo il risparmio, attuale e futuro, maturato sulla la cessione in Grecia di Kostas Manolas ecco che il traguardo dei fatidici 40 milioni – il 30 per cento di taglio al monte ingaggi – sarebbe raggiunto“.

Ovviamente tagliare gli ingaggi significa anche rinunciare a calciatori importanti come Mertens e Ospina. Il belga piace in MLS, mentre il portiere colombiano è nel mirino del Real Madrid. “Ma il calcio è uno sport e se i conti vanno sicuramente tenuti in ordine, poi c’è anche da creare una squadra, che dovrà essere competitiva. E allora al di là di quello che succederà con Mertens – se accetterà una decurtazione o preferirà chiudere dopo 9 anni con il Napoli – ci sarà comunque un parco giocatori da integrare e potenziare per rimanere competitivi. E se restiamo solo ai numeri, significherebbe che il club azzurro dovrebbe addirittura anche vendere altri giocatori per poterne acquistare di nuovi, comunque meno costosi. E dunque delle scommesse più che giocatori già pronti per

giocare a certi livelli” scrive Gazzetta.