CORSPORT – Il Real Madrid vuole Ospina: De Laurentiis fiuta l’occasione

Il Real Madrid vuole David Ospina per la prossima stagione, il club di Carlo Ancelotti lo ha messo in cima alle proprie preferenze. L’estremo difensore del Napoli ha 33 anni ed a giugno del 2022 vedrà scadere il suo contratto con il Napoli. La società sta ragionando sul rinnovo di Ospina, ma secondo Corriere dello Sport il Real Madrid ha avanzato la sua richiesta. Teoricamente il portiere fin ad ora potrebbe firmare per un altro club, così come ha fatto Insigne con il Toronto, con tanto di presentazione e saluto video ai nuovi tifosi.

Ospina al Real Madrid: si abbassa il monte ingaggi

Per il Napoli cedere Ospina sarebbe un modo per tagliare ulteriormente il tetto degli ingaggi. L’addio al portiere colombiano farebbe risparmiare al Napoli 5 milioni di euro lordi, tenendo conto dell’attuale ingaggio del portiere. Sicuramente un’occasione per De Laurentiis che, secondo quanto riferisce il quotidiano sportivo, vuole aprire un nuovo ciclo a fine stagione. Scendere sotto i 100 milioni di euro di stipendi è l’obiettivo principale del patron azzurro, anche se i De Laurentiis hanno aumentato i propri di stipendi, nonostante il bilancio in rosso. La rivoluzione di fine stagione può portare ad altri addii eccellenti, con una società che sembra orientata a tornare al passato, ovvero quando si investiva su calciatori di prospettiva, con ingaggi medio-bassi, senza puntare su grandi investimenti.