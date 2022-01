Napoli, mistero Lozano: si attendono notizie da 15 giorni

Lozano in Messico perchè positivo al covid non da notizie al Napoli da 15 giorni. Gli azzurri si augurano di averlo presto a disposizione.

Hirving Lozano è risultato positivo al Covid-19 dopo il tampone effettuato in Messico. A comunicarlo è lo stesso club partenopeo attraverso i canali ufficiali. l’attaccante era volato in Messico per trascorrere le vacanze natalizie, ma non ha fatto più ritorno dal 28 dicembre.

Di Lozano per ora si sa soltanto che è in isolamento in Messico ma da giorni non da notizie nemmeno sui social, l’ultimo messaggio postato dal Chucky è stato quello degli auguri di fine anno. Poi ancora silenzio.

L’edizione odierna del Corriere dello Sport riferisce: “E’ volato in Messico per le vacanze di Natale e mai più rientrato dopo il contagio annunciato il 28 dicembre. Quindici giorni fa: il Napoli si aspetta la notizia della guarigione da un momento all’altro, per poi organizzare il ritorno in tempi ristretti”.

I numeri stagionali di Lozano parlano chiaro: 26 partite giocate, 3 goal e 3 assist con 16 maglie da titolare, ma soprattutto 9 partenze dal primo minuto da quell’intervista in avanti. Ossia sempre, dal 21 novembre (Inter-Napoli) a Napoli-Spezia del 22 dicembre, con un bottino di appena una rete all’attivo.

Quando tornerà Lozano? Al momento non è dato sapersi, ovviamente dovrà prima negativizzarsi. Il Napoli avrebbe tanto bisogno di lui alla luce dell’infortunio muscolare di Insigne e dell’assenza di Ounas impegnato in Coppa d’Africa.

Il messicano non ha inciso, ma in questo momento avere uomini a disposizione è fondamentale per Spalletti.