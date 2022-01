Insigne saluta i tifosi del Toronto: “All for one” – VIDEO

Lorenzo Insigne saluta i tifosi del Toronto, il capitano del Napoli ha firmato per il club che milita in MLS. Si trasferirà a giugno. Da oggi è cominciata l’avventura di Insigne col Toronto, l’attaccante del Napoli vestire la maglia della squadra canadese che milita in MLS. I tifosi del Toronto sono già pazzi di lui sui social ed Insigne non ha voluto deluderli. In un video il giocatore, che resterà a Napoli fino a giugno, ha detto: “Ciao volevo salutare tutti i tifosi del Toronto, sono contento per questa nuova avventura, volevo ringraziare la società e ci vediamo a luglio. All for one!“.

Grande entusiasmo per Insigne che non ha rinnovato con il Napoli, che aveva offerto 3,5 milioni di euro a stagione, mentre il Toronto ha messo sul piatto uno stipendio da 11,5 milioni di euro a stagione.