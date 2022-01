Rai – “Napoli su Tagliafico, la risposta dell’Ajax”

Il Napoli cerca Nicolas Tagliafico, esterno sinistro di difesa dell’Ajax. Secondo Sky la trattativa con l’Ajax è complicata. Gli azzurri stanno sondando il mercato per trovare un calciatore che possa finalmente risolvere il problema dell’esterno manco. Si è parlato molto di Mandava, giocatore a scadenza di contratto che viene ancora seguito dal Napoli. Giuntoli, però, come sempre segue più piste e Tagliafico è uno degli obiettivi della società di Aurelio De Laurentiis.

Secondo quanto riferisce Sky “l’interesse del club azzurro per Tagliafico è concreto, ma trattare con l’Ajax non è semplice. Il giocatore è in scadenza con il club olandese nel 2023, a metà settimana si capirà se il discorso può essere approfondito“.

Venerato: la trattativa per Tagliafico al Napoli

Anche Ciro Venerato, esperto di mercato della Rai, ha parlato della trattativa tra Napoli e Ajax per l’esterno mancino. “Le ultime novità per Tagliafico al Napoli non sono buone. Giuntoli voleva un prestito oneroso con diritto di riscatto, mentre l’Ajax cede il giocatore solo per un prestito oneroso con diritto di riscatto già fissato a 15 milioni di euro“. In questi giorni si è parlato molto anche dell’interessamento del Napoli per Olivera del Getafe. Gli azzurri provano a piazzare il colpo già a gennaio, altrimenti dovranno rimandare a giugno. La pista italiana porta a Parisi dell’Empoli, da tempo osservato speciale di Giuntoli.