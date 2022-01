Caressa: “Bologna-Napoli, vi dico come finisce”, interviene Zazzaroni

Il Napoli gioca con il Bologna fuori casa, Luciano Spalletti recupera Zielinski e Mario Rui ma la condizione generale non è eccellente. La squadra azzurra arriva da 120 minuti molto duri in Coppa Italia con la Fiorentina. Ancora fuori Insigne per infortunio, out anche Ospina che cede il posto a Meret tra i pali. Osimhen e Fabian Ruiz non sono ancora al top della forma ma ci saranno, soprattutto il nigeriano deve ritrovare la migliore forma fisica ed abituarsi a giocare con la maschera. Il Napoli ha comunque bisogno della vittoria a Bologna per rispondere alla Juventus che ha battuto l’Udinese.

Caressa: il pronostico di Bologna-Napoli

A Radio Deejay è intervenuto Fabio Caressa, giornalista di Sky che ha detto la sua sulla sfida Bologna-Napoli: “Secondo me vincono gli emiliani, mentre tra Atalanta e Inter viene fuori un pareggio“. Anche Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport ha dato il suo pronostico della sfida Bologna-Napoli: “La squadra di Spalletti vincerà contro gli emiliani, mentre l’Atalanta non credo che perderà contro l’Inter“.