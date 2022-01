Osimhen convocato col Bologna: fino a quando indosserà la maschera? I tempi

Victor Osimhen sarà convocato per la sfida tra Bologna e Napoli di lunedì 17 gennaio 2022, ma dovrà giocare con la maschera. Una protezione indispensabile per il giocatore che è stato operato allo zigomo dopo lo scontro con Skriniar. Il giocatore è stato assente per alcune settimane anche a causa del Covid 19 ed ha saltato la Coppa d’Africa. Con il Bologna Osimhen tornerà tra i convocati, ma se dovrà scendere in campo avrà bisogno della maschera. Una protezione che secondo Canonico si adatterà al volontà di Osimhen e sarà in continuo mutamento.

Osimhen con la maschera

Victor Osimhen indosserà la maschera fino al 31 marzo, come hanno spiegato in coro il dottor Canonico, responsabile dello staff medico, e il dottor Tartaro che il 23 novembre ha rimesso insieme i cocci del suo volto maciullato da una ventina di fratture scomposte, scrive il Corriere dello Sport.

Osimhen ha voglia di giocare ma con il Bologna non partirà dal primo minuto. “Per quanto sia un atleta straordinario dotato di fibre straordinarie, va da sé che avrà bisogno di un po’ di tempo per ritrovare condizione e ritmi giusti. Calma e sangue freddo, insomma, ma il Napoli è già contento così” scrive Corriere dello Sport sulle condizioni di Osimhen.