Zielinski e Mario Rui a Bologna: Spalletti ha preso una decisione

Il Napoli che gioca con il Bologna recupera Mario Ruie e Zielinski, restano gli infortuni di Ospina e Insigne e gli assenti per Coppa d’Africa. Sarà comunque un Napoli molto simile a quello dei ‘titolari’. Spalletti recupera giocatori importanti, anche se non al meglio della forma. Ci sarà anche Osimhen a Bologna, pronto ad entrare in campo con la maschera protettiva.

Ecco quanto scrive Corriere dello Sport: “L’infermeria è felicemente semivuota: David il colombiano, dicevamo, e poi Insigne. E d’accordo, la condizione di tanti reduci dalla positività non potrà essere deluxe, proprio come quella di Osi, ma quantomeno il Napoli riprende forma. Quello vero“.

Formazione Bologna-Napoli

Si diceva del rientro in campo di Mario Rui e Zielinski che sono risultati negativi al Covid 19. Secondo il quotidiano sportivo bisognerà attendere gli allenamenti per capire “quali sono le sue reali condizioni atletiche e quanti minuti di buon ritmo, di calcio alla Piotr per intenderci, potrà garantire. Stesso discorso per Mario Rui, fuori con Juve, Samp e Fiorentina: Ghoulam ne ha giocate tre consecutive come non gli capitava dal 2018 e a Bologna, a meno che le prossime sedute non racconteranno di grandi affanni, sarà Mario a riprendere il controllo della fascia sinistra della linea a quattro“.