Napoli: la lista dei convocati per Bologna, tre rientri

Luciano Spalletti ha diramato la lista die convocati per Bologna: ci sono anche Osimhen, Zielinski e Mario Rui. Finalmente il tecnico del Napoli può sorridere ed avrà a disposizione quasi tutti i calciatori della sua rosa. Al Dall’Ara, contro il Bologna, mancheranno Insigne e Ospina per infortunio, così come Koulibaly, Ounas e Anguissa che sono in Coppa d’Africa. Ma ci sono anche tre rientri assoluti: Mario Ruiz, Zielinski e Osimhen partiranno con la squadra per Bologna. Spalletti in conferenza stampa è stato chiaro, Osimhen non giocherà titolare, forse nemmeno Zielinski, mentre ci sono maggiori possibilità per Mario Rui.

Ecco la lista dei convocati di Spalletti: