Calciomercato: “Napoli contatti con Tagliafico: vuole la Serie A”

Il Napoli vuole acquistare Nicolas Tagliafico dall’Ajax, il calciatore vuole la Serie A e si trasferirebbe in azzurro. Secondo quanto riferisce calciomercato.com l’interesse del Napoli per l’esterno mancino dell’Ajax è molto importante. La notizia lanciata da Sky del Napoli su Tagliafico, trova numerose conferme. L’interesse di Giuntoli e De Laurentiis c’è tutto ma bisogna trovare la formula giusta con il club che ne detiene il cartellino. Il contratto di Tagliafico scade nel 2023 e lui vuole anticipare la partenza, l’Ajax non avrebbe problemi a cederlo ma chiede 15 milioni di euro.

Secondo calcaiomercato.com, ci sono stati già dei contatti tra il Napoli e Tagliafico, ecco quanto scrive il portale: “Il capitano dell’Ajax sta vivendo una stagione tra luci e ombre, con appena nove presenze collezionate in Eredivisie e due in Champions League. Dei primi contatti tra gli azzurri e l’entourage dell’argentino sono già partiti, entro la prima metà della prossima settimana si attende un segnale da parte del club olandese, che la scorsa estate chiedeva circa otto milioni di euro. Il Napoli vorrebbe per una soluzione in prestito con diritto di riscatto a cifre più basse e anche Tagliafico, dopo diversi anni in cui è stato vicino all’Italia – con l’Inter che lo aveva messo nel mirino – spinge per realizzare, finalmente, il suo trasferimento in Serie A“.