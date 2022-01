SKY – Napoli-Tagliafico, contatti con l’Ajax: Interesse reale per il difensore

Il Napoli pensa a Tagliafico dell’Ajax per la difesa. Contatti avviati per il difensore, che va in scadenza di contratto a giugno.

Il Napoli lavora su Nicolas Tagliafico, terzino sinistro argentino di proprietà dell’Ajax che il club azzurro aveva già cercato nelle precedenti sessioni di mercato. Il Napoli ha manifestato un forte interesse per il difensore e i contatti con l’Ajax sono stati avviati. La trattativa non è però semplice. A metà settimana sono attesi segnali definitivi sulla fattibilità dell’operazione per il laterale, che va in scadenza di contratto a giugno del 2023.

Lo scorso agosto il laterale classe 1992 dell’Ajax era stato vicinissimo a trasferirsi al West Ham per la cifra di 12 milioni di euro. L’affare sfumò all’ultimo a causa di un problema burocratico.

Secondo quanto ha riferito il giornalista ed esperto di calciomercato delle reti Sky, Gianluca Di Marzio, il Napoli avrebbe accelerato i contatti con l’Ajax per Tagliafico. L’interesse del club di Aurelio De Laurentiis per l’argentino è concreto:

“Il Napoli cerca un terzino sinistro da consegnare a Luciano Spalletti. Nelle ultime ore si sono registrati contatti con l’Ajax per Nicolas Tagliafico. Il club azzurro aveva cercato il gioccatore anche nelle precedenti sessioni di mercato. L’interesse del Napoli per l’argentino classe 1992 è concreto, ma la trattativa con l’Ajax è complicata, nonostante l’ex Independiente e Banfield sia in scadenza nel 2023″.

Di Marzio, ha poi aggiunto: “A metà settimana sono attesi segnali definitivi per capire la reale fattibilità dell’operazione. Dopo aver vinto la Copa América con la nazionale argentina la scorsa estate, Tagliafico ha disputato 13 partite in questa prima metà di stagione all’Ajax”.

I NUMERI DI TAGLIAFICO

Nazionale argentino, nato il 31 agosto 1992, Tagliafico è all’Ajax da gennaio del 2018, quando fu acquistato dall’Independiente. In stagione ha giocato 13 partite tra Eredivisie e coppe ed era tra i titolari nella formazione che nell’annata 2018/2019 era arrivata in semifinale di Champions League, eliminata poi dal Tottenham. In carriera ha messo insieme 152 presenze con 14 gol e 20 assist in tutte le competizioni con l’Ajax e 36 partite giocate con la nazionale dell’Argentina.