Napoli: Reguilon favorito, Tagliafico alternativa valida

Il Napoli pensa anche a Nicola Tagliafico dell’Ajax per la sinistra, mentre Sergio Reguilon del Real Madrid è la prima opzione.

Le ultime notizie di calciomercato per il Napoli avvicinano gli azzurri a Tagliafico. L’esterno dell’Ajax potrebbe essere un’alternativa a Reguilon. Il club di Aurelio De Laurentiis vorrebbe il prestito dell’esterno di proprietà del Real Madrid, ma per ora Florentino Perez non apre a questa alternativa. Così secondo il Corriere dello Sport il Napoli sta sondando anche altri calciatori:

La priorità è cedere, ma il desiderio è di acquistare quel che serve, quindi un esterno basso di sinistra, uno alto di destra e un centrale difensivo per fronteggiare l’addio di Koulibaly. Nel casting per la corsia mancina di fine agosto, che comunque prosegue, dopo Reguilon (che rimane il favorito), s’è insediato anche l’idea Nicolas Tagliafico (28 anni tra una settimana) argentino dell’Ajax.

Il Napoli su Tagliafico resta opzione valida, da trattare con le giuste tempistiche. Il mercato in era covid si annuncia molto complicato, dato che tutti i club vorrebbero risparmiare qualcosa sul prezzo dei cartellini, mentre chi vende fa difficoltà a cedere ad un prezzo minore. Ecco perché il club azzurro è entrato nell’ordine di idee di fare almeno un prestito, magari proprio a sinistra, per poi concentrare il budget su altri obiettivi. Bisogna però anche vendere ed in uscita ci sono tanti calciatori: Younes piace al Genoa, Milik è diviso tra Roma e Juventus, Koulibaly piace al City. Ma prima di prendere Tagliafico il Napoli deve piazzare anche Ghoulam. Non sarà un lavoro semplice per Cristiano Giuntoli che deve sistemare anche i vari Ciciretti e Gaetano. Di calciatori in rosa ce ne sono e va trovata la giusta sistemazione a chi non farà parte del progetto tecnico e tattico di Gennaro Gattuso.