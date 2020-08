Pedullà: “Younes al Genoa, ci sono ottime possibilità”

Alfredo Pedullà parla di Amin Younes al Genoa durante lo speciale calciomercato in onda su Sportitalia. Possibilità anche resti al Napoli.

Younes al Genoa è una possibilità concreta, lo riferisce Alfredo Pedullà, esperto di calciomercato che parla di una percentuale del “70% che il giocatore possa giocare in Liguria la prossima stagione. Ma non è escluso che possa restare al Napoli”. Il Napoli sta cercando di piazzare Younes sul mercato, per mettere insieme quel tesoretto che porterebbe altri soldi da investire. Aurelio De Laurentiis vuole che venga prima sfoltita la rosa, anche perché attualmente in ritiro Castel di Sangro, Gattuso ha disposizione 34 giocatori e manca ancora Andrea Petagna. E’ necessario vendere per poi acquistare altri calciatori e Younes al Genoa potrebbe essere una delle prime soluzioni. Per il tedesco si è parlato anche del Fortuna Dusseldorf, squadra indicata da Marchetti di Sky come possibile pretendente.