Obiettivi Napoli: Thiago Silva al Chelsea, Gabriel all’Arsenal

Oramai manca solo l’annuncio ufficiale per Thiago Silva al Chelsea e Gabriel Magalhaes all’Arsenal, tutti e due erano in orbita Napoli.

La situazione difensori in casa Napoli è ancora tutta da definire, con Thiago Silva al Chelsea e Gabriel all’Arsenal si chiudono due possibili acquisti per gli azzurri. Quella del brasiliano ex Psg è stata una voce (al Chelsea guadagnerà 6 milioni di euro a stagione ndr), mentre molto più concreto è stato l’affare per Gabriel. Il Napoli aveva praticamente in mano l’accordo per prenderlo dal Lille ma poi è sfumato tutto, a causa della mancata cessione di Koulibaly al Manchester City. L’interesse degli inglesi è ancora costante, ma non si arriva alla cifra che vuole il Napoli, ovvero sicuramente più dei 70 milioni di euro offerti fino ad ora da Guardiola.

Il Napoli perde due occasioni sul mercato con Thiago Silva e Gabriel e quindi in caso di addio a Koulibaly dovrà trovare delle alternative. Sosituire il senegalese non sarà affatto semplice. Si parla di Matvienko dello Shaktar, ma il discorso anche in questo caso deve essere approfondito. Intanto Koulbaily continua ad essere impegnato nel ritiro di Castel di Sangro, dove Osimhen ha debuttato con gol nel nuovo modulo di Gattuso. Il senegalese ha un contratto fino al 2023 con il club partenopeo, quindi chiunque voglia acquistarlo dovrà mettere sul piatto tanti milioni di euro, altrimenti non si muoverà da Napoli e con le giuste motivazioni, forse, potrebbe essere la migliore soluzione per tutti.