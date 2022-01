Le possibilità del Napoli di vincere lo scudetto secondo i bookmaker

Che il massimo campionato di calcio italiano sia tornato a essere di alto livello non è più un segreto. Lo confermano anche le prestazioni delle nostre squadre impegnate in Europa che sono praticamente passate tutte alla fase successiva di Champions, Europa e Conference League fatta eccezione per il Milan che era in un girone difficile con Liverpool, Atletico Madrid e Porto. Inoltre c’è stata una grande rivoluzione che ha visto coinvolti tutti gli allenatori delle prime sette squadre dello scorso anno, discorso che esclude Pioli, rimasto saldamente in rossonero. In questo livellamento verso l’alto della nostra Serie A, il Napoli passato a Spalletti sembrava avere una marcia in più rispetto alle altre fino a novembre, ma i partenopei hanno poi bruscamente rallentato lasciando spazio all’ascesa delle due milanesi Inter e Milan. Ma quali sono le chances di vincere lo scudetto per il Napoli attualmente?

Almeno due squadre favorite davanti ai partenopei

Se si visita il sito ci si rende subito conto che la favorita per la vittoria finale del campionato 2021-2022 è sicuramente l’Inter che porta già lo scudetto sul petto. La squadra di Simone Inzaghi è senza ombra di dubbio la migliore squadra italiana per gioco, risultati, reti fatte e subite e maturità. Se il Napoli ha una quota che non va sotto il 10,00 ciò è dovuto alla forza della squadra di Lautaro e compagni, che era la squadra da battere già ai nastri di partenza, e lo ha confermato strada facendo. Ma la corsa dei partenopei verso la vetta ha altre concorrenti: una su tutte il Milan, che proprio perché è uscito da tutte le competizioni europee, avrà da febbraio in poi meno partite e questo potrebbe “aiutare” calciatori in età avanzata come Ibrahimovic e Giroud. Ad aggiungere dubbi sulla reale possibilità di vincere lo scudetto c’è la Coppa d’Africa in scena per tutto gennaio e febbraio, che aggiunge partite nei muscoli di calciatori come Koulibaly e Anguissa e priva il Napoli di due calciatori fondamentali.

E se il Napoli dedicasse tutto all’Europa League?

Ma la squadra di Spalletti deve guardarsi anche le spalle. La Juventus di Allegri sembra essersi ritrovata, Dybala è rientrato definitivamente in squadra, e le accelerazioni di Bernardeschi sono sempre più frequenti come non si vedeva da un po’ d’anni. La corsa alla Champions League sembra infatti tanto ardua quanto la corsa allo scudetto, e forse il club di De Laurentiis potrebbe fare una scelta strategica dedicandosi alla qualificazione della massima competizione europea per ciò che concerne il campionato, e provare a vincere l’Europa League. Un successo in Europa manca infatti dalla stagione ‘88-’89 e la gestione dell’imprenditore napoletano ha sì portato successi in Italia, tranne lo scudetto, ma i risultati in Europa sono stati altalenanti: l’Europa League può effettivamente rappresentare un traguardo importante per i partenopei, tenendo in considerazione che la vittoria di questa competizione qualifica anche per la Champions.