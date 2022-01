Perché gli italiani preferiscono Betfair per scommettere sul calcio

Il panorama del mondo del calcio scommesse ha avuto un’evoluzione senza pari da quando i servizi sono facilmente erogati in modalità virtuale. Pur rimanendo attivi tanti centri fisici dedicati alle scommesse sul territorio italiano, le piattaforme e le applicazioni mobili hanno contribuito alla crescita di questo settore che fa registrare +10% di fatturato ogni anno dal 2017. Inoltre le offerte emesse dai bookmaker attivi online sono nettamente più vantaggiose rispetto a quelle, molto poche in realtà, garantite dai centri scommesse fisici. Uno dei protagonisti del betting virtuale in Italia è sicuramente Betfair. Le ragioni sono molteplici, andiamole ad analizzare insieme in quest’articolo.

Bonus di benvenuto sempre gradito, se sono due è meglio

Il bonus di benvenuto sta a una piattaforma di scommesse online come il formaggio sulla pasta: fa sempre la sua figura. Non esiste infatti nessun operatore che non offra questa promozione, ma Betfair si distingue per una certa continuità nel garantire rimborsi, giocate gratuite e boost. C’è ad esempio la promozione che premia i nuovi iscritti, che offre ben 400 euro di benvenuto depositando soltanto 10 euro alla creazione del proprio conto gioco. C’è poi l’exchange betting, che permette di ottenere il 100% del rimborso per le prime cinque settimane di gioco fino a cinquanta euro.

Streaming in diretta degli eventi sportivi: la marcia in più di Betair

Il servizio che offre l’operatore britannico Betfair relativo alla trasmissione degli eventi sportivi in diretta è sicuramente uno dei fiori all’occhiello del sito. Basta avere infatti un conto gioco con il saldo attivo anche di pochi centesimi, ed ecco che si potrà godere delle tante partite, gare e sfide presenti sul palinsesto sportivo di Betfair. I passaggi per vedere gli eventi sono semplici e pochi:

Effettuare il login sul sito dell’operatore (clicca qui per accedere alla piattaforma)

Verificare che il saldo del proprio conto sia attivo, e nel caso effettuare una ricarica

Cercare sulla sinistra della Home il tasto “Ora Live”

Una volta entrati sul palinsesto degli eventi Live, bisogna selezionare quello che si vuole seguire e poi cliccare sul triangolo

Per fare giusto un accenno a cosa è possibile vedere sul sito di Betfair, diciamo che per il calcio l’operatore offre Bundesliga, Liga e Ligue 1, oltre alle amichevoli internazionali di club e nazionali. Gli appassionati di tennis possono godersi gli Australian Open e gli ATP 500, e da non sottovalutare la presenza di NBA e Eurolega che arricchiscono e non poco questo palinsesto.

Metodi di pagamento: quando la flessibilità è apprezzata

Betfair offre ai propri utenti ben otto metodi di pagamento. Ce n’è per tutti i gusti, da quelli virtuali come PayPal, Neteller, Ukash e Skrill, a quelli più tradizionali come Visa, Mastercard, PostePay e Visa Electron. Ciò è accompagnato dalla grande sicurezza nei trasferimenti, oltre che una certa rapidità. Nessuno dei metodi sopra elencati prevede un costo di deposito innanzitutto, cosa che è già un’ottima notizia, e tutti hanno un risultato istantaneo al momento del trasferimento. Per ciò che invece converne i prelievi, questi sono garantiti nel massimo di cinque giorni da istituti come Visa, Mastercard e PostePay, e in sole 12-24 ore dai metodi di pagamento virtuali come PayPal.