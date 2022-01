Alvino: “Bezoz vuole il Napoli? Ecco come stanno le cose. Vi spiego”

Jeff Bezos vuole comprare il Napoli è la clamorosa indiscrezione lanciata da 1 Stadion Radio, il proprietario di Amazon avrebbe già un progetto in essere. Una volontà clamorosa quella di Bezos di mettere le mani sulla proprietà di Aurelio De Laurentiis, che proprio con Amazon ha stretto rapporti negli ultimi anni.

Il giornalista Carlo Alvino ai microfoni di Kiss Kiss Napoli ha riportato la propria opinione in merito alle voci che stanno circolando in queste ore:

“Jeff Bezos e Amazon compreranno il Napoli? Sinceramente mi stupisce chi va indietro a questo chiacchiericcio che fa male. Questo lavoro lo deve fare chi ha studiato e sa fare questo mestiere, non è roba per chi punta tutto sull’improvvisazione”.

Carlo Alvino,ha poi aggiunto. “Piotr Zielinski titolare in Bologna-Napoli? E’ partito questa mattina e sarà schierato dal primo minuto mentre credo che Mertens andrà in panchina. Fabian Ruiz e Stanislav Lobotka saranno i due registi che danno del tu al pallone e faranno in modo di prevalere tecnicamente contro la squadra di Mihajlovic”.

Alvino ha poi concluso parlando del tweet del Napoli per Atalanta-Inter: “E’ un’opera d’arte. Va letto per quello che è, ovvero un esempio di fair play condivisibile. Il punto è il retropensiero che il Napoli ha suscitato tramite la parole di onestà: ha creato un vespaio, facendo un riferimento indiretto a chi non fa dell’onestà la propria bandiera”.