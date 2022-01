Bezos compra il Napoli, l’ironia dei tifosi: “Scatta l’opzione Amazon Prime per i calciatori”

Jeff Bezos vuole acquistare il Napoli, una notizia diventata immediatamente virale in rete con tanto di ironia: “Avremo Amzon prime per i calciatori“. C’è chi sogna ad occhi aperti l’arrivo del miliardario americano che pare sia pronto ad acquistare la SSCN da Aurelio De Laurentiis. L’indiscrezione è stata lanciata da 1Station Radio che parla di un interesse concreto del fondatore di Amazon, Jeff Bezos per il Napoli, con tanto di progetto per lo stadio e altri investimenti in città.

Amazon investe sul Napoli: la risposta dei social

In pochissimo tempo la notizia di un interessamento di Jeff Bezos per il Napoli è diventata top trend sui social network. Qualche tifoso già pensa a come potrebbe essere il Napoli con l’ingresso del fondatore di Amazon al posto di Aurelio De Laurentiis, ovviamente con una disponibilità economica nettamente superiore. Non manca però anche l’ironia, che regna sovrano sui social. C’è chi scrive che il Napoli con Bezos al comando finalmente avrebbe l’opzione Amazon Prime, in questo modo i “giocatori arriverebbe in un giorno“. Ovviamente il riferimento è alle lunghe trattative che invece sono prerogativa della gestione De Laurentiis, si pensi ad esempio all’ultima in ordine di tempo: quella per Tuanzebe, dove sono state inserite molte clausole.

Il patrimonio di Bezos

Ma ovviamente c’è qualcosa anche di molto concreto nei sogni dei tifosi. Il fondatore di Amazon, Jeff Bezos è il secondo uomo più ricco della terra, scalzato da poco solo da Elon Musk che ha un patrimonio di 273,5 miliardi di dollari. Bezos si piazza al secondo posto di questa classifica di super ricchi con 194,2 miliardi di dollari perchè il colosso dell’e-commerce e del cloud è salito solo del 2% rispetto al 2020.

Ma c’è anche chi si è spinto oltre ed ha calcolato quanto guadagna Jeff Bezos ogni minuto con Amazon: la sua azienda è capace di guadagnare 955.000 dollari al minuto