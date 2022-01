Parisi: “Ghoulam via da Napoli per Tagliafico, occasione da cogliere”

Il Napoli è interessato a Nicolas Tagliafico, secondo le ultime indiscrezioni di mercato Giuntoli vuole prenderlo dall’Ajax. Un’occasione di mercato importante per il Napoli che per prendere l’argentino deve però cedere qualche suo calciatore, così da rispettare i regolamenti vigenti.

Tagliafico rappresenta un’occasione di mercato, tra un anno e mezzo scadrà il suo contratto. Da capire se l’Ajax lo girerà in prestito, magari il giocatore potrà fare pressioni. Il Napoli nel suo organico ha giocatori da sistemare, come Ghoulam. Non mi occupo di Tagliafico, però so che è un giocatore di livello. Il Napoli ne ha bisogno, a sinistra è corto. Cedere Malcuit per prenderlo? È una situazione da valutare. Però deve essere un’operazione di prospettiva, per tenerlo anche il prossimo anno. Si fanno delle scelte quando la rosa è ampia e la lista UEFA è corta: si potrebbe anche tenere fuori Ghoulam, è un’opzione per arrivare a Tagliafico. Quest’ultimo è un buon

giocatore, ha esperienza internazionale. L’ho visto giocare all’occorrenza anche da centrale difensivo di sinistra. Ha nella fase difensiva la sua dote migliore, di più rispetto a quella offensiva. Non avrebbe bisogno di grandi adattamenti, è da tanto in Europa. Tra Champions e Nazionale argentina ha veramente tanta esperienza. Poi sarebbe da capire il contratto, la formula dell’eventuale acquisto. Dybala? Secondo me alla fine resta alla Juve. Sarà una questione di tempistiche.