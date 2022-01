1Station Radio “Jeff Bezos compra il Napoli, pronta la Amazon Arena” spunta una data

Jeff Bezos compra il Napoli è la clamorosa indiscrezione lanciata da 1 Stadion Radio, il proprietario di Amazon avrebbe già un progetto in essere. Una volontà clamorosa quella di Bezos di mettere le mani sulla proprietà di Aurelio De Laurentiis, che proprio con Amazon ha stretto rapporti negli ultimi anni. Il club azzurro ha aperto gli store proprio sul marketplace digitale, una delle prime squadre a farlo. Inoltre la partnership tra Bezos ed il Napoli si è consolidata quest’anno con l’apparizione dello sponsor Amazon sulle magliette.

Bezos acquista il Napoli entro il 2026

A dare la notizia dell’interesse del proprietario di Amazon per la SSCN è Luca Cerchione, giornalista e conduttore radiofonico. “Jeff Bezos, fondatore di Amazon è in pole position per diventare il nuovo proprietario del Napoli al posto di Aurelio De Laurentiis. Il miliardario ha già un progetto in meno con la creazione dell’Amazon Arena Maradona e l’acquisizione del secondo porto del capoluogo partenopeo“. Secondo Cerchione, Bezos concluderà l’acquisto della SSCN “entro il 2026”.

Una notizia dirompente quella lanciata da 1Station Radio che ha del clamoroso. Da tempo si parla di una possibilità di cessione da parte di Aurelio De Laurentiis che in questo momento ha i conti in rosso. La volontà del patron del Napoli di tagliare gli ingaggi ad ogni costo e di ridimensionare la società è vista proprio nell’ottica di vendere il Napoli. Non va dimenticato che De Laurentiis entro il 2024 deve risolvere il problema delle multiproprietà. I De Laurentiis sono proprietari del Napoli e del Bari e tra due anni, secondo le nuove regole, non ci sarà più la possibilità di tenere entrambi i club. Luigi De Laurentiis ha fatto capire che c’è la possibilità di cedere il Napoli e di tenere il Bari. Così come pare che sia anche una promessa di De Laurentiis di continuare ad investire sul Bari, lasciando quindi il Napoli.