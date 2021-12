Cessione Napoli agli arabi, Ferlaino: “Non lo escluderei”

La cessione al Napoli ad un fondo arabo, magari con uno sceicco alle spalle, fa sognare i tifosi. Ne parla anche Corrado Ferlaino. L’ex presidente è intervenuto a Il Mattino, in cui ha parlato anche di un possibile cessione del Napoli da parte di Aurelio De Laurentiis: “Oggi in un contesto in cui ci sono fondi miliardari come PIF tutto può accadere. Anche che arrivi al Napoli una proposta indecente di un fondo arabo. È difficile già sapere oggi quello che accadrà, ma in quel caso non lo escluderei“. In questo caso il riferimento è al fondo che ha comprato il Newcastle, di proprietà di Bin Salman che ha un patrimonio spropositato, di gran lunga superiore a quello degli sceicchi che gestiscono il Manchester City.

Cessione Napoli: i De Laurentiis ci pensano

Sempre Corrado Ferlaino si dice scettico di una cessione immediata del Napoli e aggiunge: “No, credo che una possibilità del genere sia impossibile. Il fondo arabo, per investire sul club azzurro, vorrebbe un ritorno economico che, al momento, penso sia impossibile. Comprerebbero sempre chi ti dà un ritorno commerciale. Acquisterebbero le milanesi, non il Napoli“.

Anche Luigi De Laurentiis presidente del Bari è intervenuto sulla questione delle multiproprietà, parlando di una cessione del Bari o del Napoli. In questo caso una decisione deve essere presa. Nelle ultime settimane si è parlato molto degli arabi interessati al Napoli, in seguito ai tweet dello sceicco Al Thani, postati immediatamente dopo le partite degli azzurri.