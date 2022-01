Malfitano: “Napoli ancora da scudetto, vi spiego il motivo”

“Il Napoli è ancora in lotta per lo scudetto” lo dice il giornalista Mimmo Malfitano di Gazzetta ai microfoni di Radio Marte. Gli azzurri hanno avuto un periodo nero a dicembre con le sconfitte interne con Atalanta, Spezia ed Empoli che hanno fatto crollare la squadra di Spalletti. I tanti infortuni hanno solo peggiorato la situazione. Ora il Napoli sta recuperando molti uomini, come Osimhen, Zielinski, Mario Rui e Fabian Ruiz. Entro breve ritorneranno anche Insigne e Ospina, mentre bisognerà attendere per rivedere Anguissa, Koulibaly o Ounas che sono in Coppa d’Africa.

Secondo Malfitano il Napoli può ancora puntare al titolo in Serie A: “Argomento controverso. Se fino a un mese e mezzo fa abbiamo parlato di Napoli come candidata non capisco perché oggi, dopo tutte le vicissitudini, dovremmo cambiare parere proprio nel momento in cui l’allenatore sta ritrovando i titolari. Il pari di Atalanta-Inter è il miglior risultato per le ambizioni del Napoli, che possano riguardare lo Scudetto o il quarto posto. In caso di vittoria stasera si guadagnerebbero 2 punti su Inter e Atalanta. Però il Napoli deve dare anche la forza alla critica che lo sostiene di poterlo fare in maniera obiettiva, trovando continuità di risultati. Aspettiamo la gara di stasera con ottimismo“.

Sulle assenze, Malfitano ha aggiunto: “Un mese fa una roba così non l’avrebbe immaginata nessuno. Il Napoli ha tante attenuanti e situazioni che ne hanno condizionato il rendimento. Si è un po’ cattivi a volte con questo Napoli. Giusto anche guardarsi dal ritorno della Juventus perché questa è una squadra che ha 7 vite. Ma se dovesse guardare anche più su non sbaglierebbe“.

Molto ha fatto discutere anche il tweet del Napoli dopo Atalanta-Inter. Ecco il pensiero del giornalista: “Ha una firma, cioè Aurelio De Laurentiis. Nessuno nel Napoli è autorizzato a pubblicare tweet senza l’approvazione del presidente. Ho letto una marea di insulti gratuiti, volgari e maleducati nei confronti del dottor Nicola Lombardo. Inviterei queste persone, prima di scaricare le loro frustrazioni sulla tastiera, a riflettere e pensare. Se Lombardo ha dato l’ok è perché ha avuto l’input dalla proprietà. Secondo me quello è un tweet molto polemico, altrimenti non ci sarebbe stato l’aggettivo ‘onesto’. Ma quando parli di onestà allora vuol dire che vuoi sottolineare qualcosa. Il Napoli vive questo antagonismo con la Juventus a 360°, non lo si vive con le altre squadre. In questo caso è probabile che sia una critica all’arbitraggio di Juventus-Udinese. Però farlo così, in maniera social, mi sembra una mossa sbagliata“.