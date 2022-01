Tweet Napoli, Bargiggia sicuro: “Ecco a chi era rivolto”

Il tweet del Napoli su Atalanta-Inter ha scatenato diverse reazioni, la società azzurra si è complimentata con le due squadre, ma ha anche messo in evidenza la parola onestà. In particolare la SSCN attraverso il proprio profilo twitter ha scritto: “Il Calcio Napoli si complimenta con Atalanta e Inter per aver giocato una bellissima partita, fatta di calcio onesto e spettacolare“. Un commento che ha generato polemiche, ma anche tante opinioni, come quella di Carlo Alvino. Tutti si stanno chiedendo come mai si sia voluta sottolineare la parola onestà e perché sia stata inserita dal Napoli in un tweet di complimenti.

Bargiggia: “Tweet del Napoli frecciata alla Juventus“

Sulla questione è intervenuto anche Paolo Bargiggia che non ha dubbi del destinatario del messaggio del Napoli: “Penso e credo che, dietro a questo tweet, ci possa essere una frecciata di De Laurentiis e quindi ovviamente del Napoli alla Juventus per la brutta gara con l’Udinese, vinta anche grazie a dei favori arbitrali“. Una vittoria quella con l’Udinese in cui ad esempio Bernardeschi si è potuto permettere di tirare per i capelli un avversario in area di rigore, senza che l’arbitro fischiasse il penalty e senza che il Var decidesse di intervenire. Ancora prima Bonucci, in Supercoppa Italiana, ha avuto la possibilità di mettere le mani addosso ad un dirigente dell’Inter senza nemmeno prendere una squalifica.