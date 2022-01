Dalla Spagna – Napoli su Alvarez, può pagare la clausola rescissoria

Novità per Julian Alvare al Napoli secondo quanto rivela As, il club azzurro può pagare la clausola rescissoria al River Plate. I ventiquattro gol in quarantasei partite con il River Plate hanno messo in vetrina l’attaccante di 21 anni che piace oramai a molti grandissimi club europei. As conferma che Julian Alvarez piace a Barcellona ed Atletico Madrid, ma i due club dovranno sbrigarsi perché il Napoli sta seguendo da vicino il calciatore. In Italia piace pure a Juve, Inter e Milan, ma al momento il club più interessato sembra essere quello di Aurelio De Laurentiis.

Julian Alvarez: ecco il prezzo della clausola rescissoria

“L’attaccante del River Plate ha il contratto in scadenza a dicembre del 2022 ed è finito sul taccuino di Barcellona e Atletico. Nelle ultime ore è emerso che in Italia è stato offerto al Napoli, club che potrebbe essere in grado di pagare la clausola rescissoria, che ammonta a 25 milioni di euro” scrive As. Una nuova conferma dopo quella del portale Olé che pure aveva avvicinato Julian Alvarez al club che fu di Maradona. Il Napoli a giugno dovrà rifondare il reparto degli attaccanti. Insigne va al Toronto, Petagna può essere ceduto, Mertens è in scadenza di contratto. Dubbi ci sono anche su Lozano. Insomma al momento gli unici confermati sarebbero Politano e Osimhen, con Ounas che deve ancora dimostrare continuità di rendimento.

Julian Alvarez potrebbe fare al caso del Napoli di Spalletti per rilanciare la squadra. De Laurentiis fa i conti con il bilancio in rosso, ma anche l’ingaggio del giocatore rientra nei parametri azzurri, dato che andrebbe a percepire circa 2 milioni di euro a stagione. L’attaccante argentino sembra essere il profilo giusto, uno di quelli che piace al Napoli: giovane, di grandi prospettive e con un prezzo del cartellino ancora accessibile e che può fruttare plusvalenze in futuro.