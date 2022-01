Zielinski in partenza ad Afragola: raggiunge il Napoli a Bologna – FOTO

Piotr Zielinski in mattinata raggiungerà i compagni del Napoli a Bologna con un treno alta velocità dalla stazione di Afragola. Il giocatore azzurro ha potuto lasciare solo in mattinata la sua abitazione, dove si trovava in quarantena. L’ultimo tampone ha dato esito negativo e quindi Zielinski è rientrato tra i convocati di Bologna-Napoli. Il giocatore secondo quanto svelato da Repubblica, si è messo in viaggio dalla stazione dell’alta velocità di Napoli-Afragola. Il calciatore in poche ore raggiungerà i compagni del Napoli e si metterà a dispoiszione del tecnico. Una partenza in solitaria quella del giocatore che non ha potuto seguire ieri la squadra.

Secondo le ultime novità Zielinski ha buone chance di giocare titolare la sfida Bologna-Napoli. Spalletti ha intenzione di far riposare Mertens reduce da 120 minuti con la Fiorentina in Coppa Italia. Qualora il polacco non dovesse farcela allora sarà varato il piano B, che prevede Lozano titolare con Elmas. La prima punta sarà sempre Petagna. Con il Bologna andrà in panchina anche Osimhen pronto ad entrare nella ripresa. Il giocatore nigeriano non è ancora nelle migliori condizioni fisiche e quindi non potrà partire titolare. Il Napoli con il Bologna dovrà provare ad approfittare del pareggio tra Atalanta ed inter.