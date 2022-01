Tweet Napoli, Alvino: “Onestà, solo una tifoseria si sente tirata in causa”

Il Napoli con un tweet ha commentato Atalanta-Inter, anche Calo Alvino lancia un suo messaggio sui social. Il giornalista ha condiviso il tweet del Napoli, ma poi ha voluto lasciare anche un commento sibillino: “Ma perché appena si fa riferimento all’onestà c’è una sola tifoseria in subbuglio?“. Carlo Alvino non si riferisce a quale tifoseria fa riferimento, ma sui social tanti utenti ipotizzano che si possa trattare di quella della Juventus. I bianconeri negli ultimi giorni sono stati al centro dell’attenzione anche per la vicenda Bonucci, nemmeno squalificato nonostante l’aggressione ad un dirigente dell’Inter. Inoltre nella sfida tra Juventus e Udinese l’arbitro non ha fischiato un rigore ai Friulani, nonostante Bernardeschi avesse tirato i capelli a Soppy in maniera evidente.

Tweet Napoli Atalanta-Inter

Resta comunque il dubbio su quanto scritto dalla SSCN dopo la sfida tra Atalanta e Inter. Le parole non si scrivono e non si scelgono a caso. Quindi se è stata inserita la parola onestà e non ci si sia limitato ai complimenti, qualcosa vorrà dire. Ovviamente non si capirà a chi facesse realmente riferimento il Napoli. Così come Carlo Alvino ha preferito non fare nomi. Intanto il tweet del Napoli è stato condiviso anche dal presidente Aurelio De Laurentiis.