Atalanta-Inter pareggiano: il tweet del Napoli: “Calcio onesto”

Atalanta-Inter finisce 0-0 la sfida di Serie A più attesa di questa giornata si conclude senza gol, ma con tanto spettacolo. Alla fine arrivano anche i complimenti del Napoli che attraverso i propri canali social scrivono: “Il Calcio Napoli si complimenta con Atalanta e Inter per aver giocato una bellissima partita, fatta di calcio onesto e spettacolare“. La scelta di parole del Napoli per commentare Atalanta-Inter è quantomeno particolare. Il messaggio sui social è stato condiviso anche da Aurelio De Laurentiis, mentre sui social monta la rabbia dei tifosi juventini che si sentono chiamati in causa. Mentre c’è chi sta cercando di capire quale sia il reale significato.

Il Napoli di Spalletti giocherà invece col Bologna, sfida che si terrà lunedì 17 gennaio 2022 alle 18.30 allo stadio Dall’Ara. Il pareggio tra Atalanta e Inter permette al Napoli di poter avere l’ambizione di recuperare due punti su entrambe le squadre. Ovviamente per farlo gli azzurri dovranno battere il Bologna di Sinisa Mihajlovic.

Il tecnico del Napoli potrà giocarsi la partita con tanti uomini recuperati. Nella lista dei convocati c’è anche Zielinski. Il polacco potrebbe però non giocare dl primo minuto. È comunque importante già portarlo in panchina, anche perché nelle ultime partite il tecnico Spalletti aveva pochissimi cambi a sua disposizione.