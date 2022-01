Napoli, Mertens in panchina col Bologna: le novità di Spalletti

Dries Mertens in panchina per Bologna-Napoli, l’attaccante cederà il posto al rientrante Zielinski, ci sarà ancora Petagna. Secondo Corriere dello Sport il tecnico Luciano Spalletti non farà partire dal primo i due bomber della squadra: Mertens e Osimhen. Spalletti in conferenza stampa è stato chiaro sul nigeriano, non può partire dal primo minuto. Mertens, invece, ha giocato 120 minuti in Coppa Italia con la Fiorentina. In base a questo ragionamento l’allenatore ha dovuto fare delle scelte: quindi Mertens in panchina per Bologna-Napoli per fargli tirare il fiato.

Napoli, la formazione col Bologna

Per il quotidiano sportivo sarà Piotr Zielinski a prendere il posto di Mertens, anche se il polacco si è allenato prevalentemente a casa a causa del Covid 19. Zielinski è rientrato in gruppo e quindi può giocare, ma le sue condizioni non sono ottimali, ecco quindi una possibile staffetta con Mertens.

Nonostante le condizioni non siano le migliori, ora Spalletti ha quantomeno la possibilità di gestire i cambi e centellinare le forze di cinque suoi calciatori.

La formazione del Napoli che sfida il Bologna vede il rientro di Meret in porta, così come quello di Juan Jesus in difesa. Il brasiliano prende il posto di Tuanzebe, molto criticato per la gara con la Fiorentina. Completano il pacchetto arretrato Di Lorenzo e il rientro di Mario Rui al posto di Ghoulam. A centrocampo si rivede Fabian Ruiz titolare con al fianco Lobotka. In attacco ancora spazio ad Elmas al posto di Insigne infortunato, zon Zielinski e Politano dietro Petagna. In panchina siederà anche Victor Osimhen che scalpita per giocare. Il nigeriano non è al meglio delle condizioni fisiche e dovrà indossare ancora una maschera protettiva. Possibile un suo impiego nel secondo tempo della sfida con il Bologna, al posto di Petagna che ha giocato con continuità le ultime partite.