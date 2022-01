Bologna-Napoli: le formazioni ufficiali, ci sono Mertens e Lozano

Bologna-Napoli: le formazioni ufficiali, Mertens gioca titolare come punta centrale, ci sono Zielinski e Lozano. Luciano Spalletti cambia due attaccanti per la sfida importantissima con il Bologna, alla fine Zielinski è riuscito a recuperare e questa mattina con un treno alta velocità ha raggiunto Bologna.

Resta in panchina Petagna, quindi sarà Mertens a giocare da prima punta, con Elmas che giocherà sul fronte sinistro dell’attacco dei partenopei. MIhajlovic organo di Orsolini, si affida ancora ad Arnautovic in attacco.

Formazione ufficiale Napoli

Luciano Spalletti deve fare a meno di Ospina infortunato, quindi in porta ci va Meret. In difesa torna Juan Jesus che sarà il centrale insieme con Rrahmani, gli esterni del pacchetto difensivo sono Di Lorenzo e Mario Rui. A centrocampo si rivede titolare Fabian Ruiz con Lobotka, reparto offensivo con Lozano, Zielinski ed Elmas dietro Mertens.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Jesus, Mario Rui; Lobotka, Fabian; Elmas, Zielinski, Lozano; Mertens. ALL.: Spalletti.

Formazione ufficiale Bologna

Sinisa Mihajlovic in conferenza stampa ha detto di non volere alibi. Il tecnico del Bologna, che ha augurato lo scudetto al Napoli, ha recuperato tutti i calciatori dal Covid 19, ma perde Orsolini. L’allenatore serbo punterà ancora su Arnautovic in attacco.

BOLOGNA (3-5-2): Skorupski; Soumaoro, Binks, Theate; De Silvestri, Viola, Svanberg, Soriano, Hickey; Arnautovic, Sansone. ALL.: Mihajlovic

Bologna-Napoli: dove vederla in tv e streaming

Bologna-Napoli, gara valida per la 22ª giornata del campionato di Serie A, è in programma alle ore 18.30 allo stadio Renato Dall’Ara di Bologna e sarà visibile in esclusiva in diretta su DAZN.