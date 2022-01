Mihajlovic: “Bologna, col Napoli zero alibi. Sero le vincano tutte, tranne una. Orsolini non gioca”

Sinisa Mihajlovic parla alla vigilia di Bologna-Napoli, l’allenatore serbo ha tante assenze ma non vuole alibi: “Abbiamo i sostituti“. Il tecnico ha recuperato tutti i giocatori che hanno avuto il Covid1 19, ma che ovviamente non sono in condizioni ottimali: “Oggi il primo allenamento che possono fare. Ci sono diversi giocatori acciaccati dopo la partita contro il Cagliari. Alcuni hanno recuperato alcuni no. In undici comunque ci saremo. Orsolini non ha recuperato”.

L’allenatore non vuole sentir parlare di alibi e dice: “Ho un amico allenatore che dice ‘Zeru titoli’ io dico “Zero alibi”. Poi aggiunge: “Mazzarri dice che mi sono lamentato per le assenze ma non è così. Io ho detto che la partita col Cagliari si è giocata troppo presto, nonostante si sapesse cosa poteva comportare. Sport significa onestà, invece loro hanno preferito fare i furbi“.

Bologna-Napoli: le parole di Mihajlovic

Il tecnico serbo, che ha augurato al Napoli di vincere lo scudetto, annuncia che Medel non giocherà dal primo minuto: “So che scenderebbe in campo, ma quando posso non rischiare un calciatore allora lo escludo. Nel suo ruolo giocherà un altro, potrebbe entrare a partita in corso“. Sull’astinenza di gol di Arnautovic ha detto: “Una punta gioca per i gol, però lui si sacrifica anche molto. Non mi preoccupa la sua astinenza dalla rete, considerando che ha giocato anche non in condizione. Ora sono sicuro che nelle prossime partite potrà dare il meglio”.

Il tecnico serbo ha parlato anche del Napoli di Spalletti ed ha concluso: “Spero che domani non vincano, poi che vincano tutte le altre. Ho visto la partita, se noi siamo stanchi loro devono essere stanchissimi. Loro hanno fatto diverse partite in più e sappiamo che nel calcio non vince sempre e per forza quello più forte“.