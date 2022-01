SKY – Tuanzebe al Napoli: clausole e prezzo a salire, arriva in prestito secco

Axel Tuanzebe si appresta a diventare un calciatore del Napoli, la cessione dal Manchester United arriva con tante clausole nel contratto. Si era pensato ad una operazione lampo del Napoli per portare Tuanzebe in panchina con la Juventus, dato che Spalletti ha solo due difensori centrali di ruolo. Ma Manchester United e Napoli non hanno concluso l’affare in fretta, anche perché spesso la società di Aurelio De Laurentiis chiude gli accordi inserendo all’interno dei contratti molte clausole. Non è un caso che si è parlato di una clausola Covid 19 nell’accordo con Tuanzebe.

Tuanzebe-Napoli: clausola presenze e qualificazione Champions

Fabrizio Romano esperto di mercato di Sky, attraverso il proprio profilo twitter ha svelato alcune delle clausole previste nell’accordo tra Napoli e Manchester, perla cessione di Tuanzebe: “Il Napoli pagherà 600 mila euro di prestito garantito per l’accordo con Axel Tuanzebe. Il Manchester United riceverà anche 400 mila euro nel caso in cui il Napoli si qualificherà la Champions League. In più ci saranno altri 200 mila euro se Axel giocherà un certo numero di partite“. Romano assicura anche che “Tuanzebe andrà in prestito al Napoli. Nessuna opzione di acquisto inclusa“. Insomma prestito secco e nessun diritto di riscatto per il Napoli che nei prossimi giorni ufficializzerà l’acquisto del difensore dal Manchester United.