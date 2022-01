Pedullà: “Tuanzebe slittano le visite mediche, la situazione”

Ultime notizie di mercato sul Napoli, con Alfredo Pedullà che parla dell’arrivo di Axel Tuanzebe in maglia azzurra. Il calciatore era atteso in questi giorni al Napoli ma le visite mediche sono slittate di qualche ora. Non c’è nessun pericolo che la trattativa salti, oggi anche i portali inglesi si sono sbilanciati scrivendo che la trattativa tra Napoli e Manchester United per Tuanzebe era praticamente chiusa.

Tuanzebe è atteso in Italia nei prossimi giorni. Alfredo Pedullà su Tuanzebe dice: “Ci sono due aggiornamenti. Il primo riguarda le visite mediche, chi aveva venduto visite per ogni dovrà aspettare. La seconda, più importante: non ci sono inserimenti che possano scalfire le certezze del Napoli. Soltanto un po’ di pazienza. Il riscatto non è inserito, ma c’è tempo”.

Il Napoli sta puntando forte sul difensore del Manchester United, ma bisogna ancora attendere per vederlo in Italia. Anche perché i contatti del Club di De Laurentiis sono sempre molto complicati. Per Tuanzebe si parla di una clausola Covid. Insomma tutte questioni che vanno affrontate. Gli azzurri intanto si preparano a giocare la sfida con la Juventus del 6 gennaio. Il Napoli avrà tantissime assenze importanti, mentre nella Juve rischia di mancare Bonucci a causa di un infortunio.