Juve-Napoli: infortunio Bonucci, Allegri ha solo un sostituto

Infortunio per Leonardo Bonucci, il difensore della Juventus può saltare la sfida col Napoli a causa di un problema muscolare.

In giornata il difensore è stato sottoposto ad esami strumentali che però hanno escluso lesioni. In ogni caso Bonucci è in forte dubbio per la sfida Juve-Napoli che si gioca il 6 gennaio all’Allianz Stadium di Torino. Un bel problema per Allegri che deve rinunciare pure a Chiellini a causa del COVID-19, fuori per lo stesso motivo anche Arthur e Ramsey che comunque non sono titolari nella formazione bianconera.

Nessuna lesione quindi, questa è già di per sé una notizia positiva. Ma potrebbe non bastare per recuperare il difensore in vista della partita contro il Napoli. Anzi, Bonucci dovrebbe saltare la gara contro gli azzurri, per procedere gradualmente con il recupero. Successivamente, infatti, la Juventus dovrà affrontare altre due gare importanti. La prima in campionato, contro la Roma all’Olimpico il 9 gennaio. Ma, soprattutto, l’intenzione della Juventus è quella di avere Bonucci al top della condizione il 12 gennaio, quando ci sarà la finale di Supercoppa contro l’Inter.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-NAPOLI

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, de Ligt, Rugani, Alex Sandro; Bernardeschi, Bentancur, Locatelli, Rabiot; Dybala, Morata.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Arthur, Bonucci, Chiellini, Danilo, De Winter, Pinsoglio, Ramsey, Soulé

Ballottaggi: Bentancur 60%-McKennie 40%, Rabiot 55%-Chiesa 45%, Morata 55%-Kean 45%

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Malcuit, Rrahmani, Juan Jesus, Di Lorenzo; Lobotka, Fabian Ruiz; Politano, Zielinski, Insigne; Petagna.