Juve-Napoli: Malcuit e Petagna, giornata decisiva

Kevin Malcuit e Andrea Petagna potrebbero giocare Juve-Napoli, i due calciatori hanno avuto un contatto con un positivo al Covid 19. Luciano Spalletti spera di poterli recuperare per la sfida in programma il 6 gennaio, anche perché al momento sono tanti gli assenti in casa Napoli: Lozano, Osimhen, Elmas, Koulibaly, Anguissa, Mario Rui e Ounas. Dunque recuperare Malcuit e Petagna è fondamentale per avere almeno qualche ricambio in panchina per la sfida con la Juve. Al momento il tecnico ha recuperato Insigne e Fabian Ruiz ma l’emergenza resta.

Malcuit e Petagna: nuovo tampone

Ecco quanto scrive Repubblica sul possibile rientro dei due calciatori per la sfida Juve-Napoli: “Malcuit e Petagna devono aspettare l’esito di un nuovo tampone — previsto per stamattina — per liberarsi dall’isolamento fiduciario, imposto a entrambi i giocatori a causa di un contatto diretto con un contagiato al virus. Spalletti può dunque sperare di riaverli a disposizione per la trasferta di giovedì a Torino, che il tecnico toscano sta preparando al Konami Training Center in una situazione di paradossale e quasi ingestibile incertezza“. Per Juve-Napoli non ci sarà nemmeno Tuanzebe, l’arrivo del difensore in Italia è slittato. Spalletti andrà a giocare a Torino senza nessun difensore centrale di ruolo in panchina.